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Наука и медицина
Роспотребнадзор рассказал об отсутствии холеры в стране
5 мая, 2022 13:19
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фото: pixabay
На данный момент в России не обнаружены случаи заболевания холерой, рассказали сотрудники Роспотребнадзора.
Случаи завоза инфекции не фиксировались с 2019 года. Ранее они были единичными, возникнув из-за российских граждан, которые приехали из Индии в Башкортостан и Москву. Однако дальнейшее распространение холеры отсутствовало.
Также в Роспотребнадзоре напомнили о соблюдении профилактических мер: мыть руки тщательно, проводить темповую обработку продуктов, кипятить воду и использовать дезинфицирующие средства, пишут «Известия».
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