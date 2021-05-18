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Роспотребнадзор рассказал об опасном заболевании на фоне коронавируса. Оно поражает носоглотку, глаза и легкие

Антон Мельников
18 мая, 2021 19:40
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 19:40
2 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России впервые выявлены случаи инфицирования «черной плесенью» на фоне болезни коронавирусом. Об этом сообщил завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. Мечникова Николай Климко. В связи информацией о появившемся заболевании, свой комментарий дал Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что «черная плесень», она же мукормикоз (грибковая инфекция), является не отдельным заболеванием, а сапрофитом. Он распространен практически во всех странах и обитает во всех объектах окружающей среды.

В обычной ситуации инфекция не приводит к заболеванию у человека, она является мощным аллергеном. Тем не менее, при наличии глубокого иммунодефицита, в некоторых случаях может проявляться как «оппортунистическая инфекция», то есть приводить к заболеванию.

При этом у некоторых заразившихся коронавирусом это опасное заболевание действительно развивается и может привести к тяжелым последствиям. Грибок поражает легкие, носоглотку и глаза. Однако, такие случаи характерны для стран Юго-Восточной Азии, отметили в Роспотребнадзоре. В этом регионе высокая концентрация спор «черной плесени» объясняется повышенной влажностью и высокой среднегодичной температурой, передаёт Lenta.ru.

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