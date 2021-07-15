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Наука и медицина
Роспотребнадзор предупредил о росте числа блох в жару
15 июля, 2021 12:17
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фото: pixabay
Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева объяснила россиянам, что в жаркую температуру воздуха увеличивается количество кошачьих и крысиных блох, а также и человеческих. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как пояснила специалист, блохи – это переносчики возбудителей болезней. Например, они могут вызывать крысиный сыпной тиф и болезнь кошачьих царапин, передающиеся человеку. При укусе также могут развиваться аллергия и дерматит.
Рославцева добавила, что чаще всего блохи попадают в дом с помощью животных, располагаясь потом в мебели или под подстилками. Для профилактики от блох следует часто мыть полы, проверять животных и обрабатывать их средствами.
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