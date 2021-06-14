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Наука и медицина
Роспотребнадзор оценил влияние вакцины на возможность иметь детей
14 июня, 2021 10:25
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фото: pixabay
Роспотребнадзор рассказал россиянам, что российские вакцины против коронавирусной инфекции не препятствуют способности иметь детей.
Уточняется, что вакцины прошли необходимые испытания на лабораторных животных. В ходе проверки не было обнаружено негативных последствий на фертильность у женщин или мужчин.
В ведомстве добавили, что тем, кто в настоящее время пытается забеременеть, не стоит бояться этого после вакцинации.
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