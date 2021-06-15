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Наука и медицина
Роспотребнадзор назвал случаи ненужности второй прививки от коронавируса
15 июня, 2021 11:29
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фото: pixabay
Россиянам рассказали, что вторая доза вакцины от коронавирусной инфекции не вводится тем, кто перенес заболевание после первой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Отмечается, что перед прививкой врач проводит осмотр пациента: измеряет давление и температуру, обследует слизистые носа и горла. Сдавать анализы необязательно, главное – хорошее самочувствие перед вакцинацией.
«Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, – личный выбор каждого», – пояснили в Роспотребнадзоре.
Вопрос по теме:
Вы делаете тест для проверки на бессимптомное течение коронавирусной инфекции? Если да, то как часто?
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