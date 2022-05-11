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Наука и медицина
Роспотребнадзор назвал самые заразные подварианты «омикрона»
11 мая, 2022 13:27
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фото: pixabay
Новые южноафриканские «омикроны» BA.4, BA.5 наиболее заразны и имеют способность обходить иммунную защиту, считает руководитель научной группы ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Как уточнил специалист, новые линии схожи со «стелс-омикроном». При этом мутации могут обходить антитела, выработанные перенесенным заболеванием или вакцинацией.
Отмечается, что до 75% случаев заражения в ЮАР приходится на линии BA.4 и BA.5, пишет ТАСС.
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