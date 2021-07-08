Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Роспотребнадзор: купание в фонтанах может привести к заражению
8 июля, 2021 10:54
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что купание в воде фонтанов в жару может привести к заражению рядом инфекций, а также к получению электротравмы.
Отмечается, что обновление воды в фонтанах города происходит не слишком часто. Кроме того, жара является стимулятором для развития микроорганизмов.
Простуда, кишечная палочка, конъюнктивит, энтеровирусная и ротавирусная инфекции, вирусный гепатит А – инфекции, которыми может заразиться человек при купании в фонтане, говорится в сообщении.
Специалисты добавили, что существует риск получения электротравмы, так как некоторые фонтаны имеют электроподсветку.
Обсудите на форуме:
Купались ли вы в жаркие дни в фонтане? Если да, то не боялись ли заражения инфекцией?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку