Роскосмос опубликовал потрясающее видео с нового спутника
Роскосмос ТВ

Роскосмос ТВ

Российский спутник для Египта был запущен на орбиту в феврале

На сайте госкорпорации Роскосмос появилось видео с бортовых видеокамер египетского спутника Egyptsat-A. Спутник был построен российскими специалистами для Арабской республики Египет: работы по его созданию велись с 2016 года. Новый спутник готовился на замену предыдущей модели, КА Egyptsat. при этом доля комплектующих российского производства в Egyptstat-A существенно выше, чем в его предшественнике.

Новый спутник был запущен с космодрома Байконур 21 февраля 2019 года. Он предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. Аппарат был изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли и должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым прервалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия за потерянный спутник, пишет ТАСС.

Теги:
События: космос
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