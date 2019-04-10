«Росэлектроника» всех посчитает

Холдинг выпустит на рынок RFID-решения для контроля на массовых мероприятиях
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок решение по использованию технологии RFID во время массовых мероприятий, которое позволяет автоматизировать контроль перемещений участников, обеспечить точный учет и статистику посещаемости.
Решение, разработанное инженерно-маркетинговым центром Концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника», включает в себя RFID-метки, встраиваемые в бейдж или браслет; оборудование для считывания и специальное программное обеспечение. Технология RFID в режиме реального времени идентифицирует каждого посетителя и определяет его месторасположение. Информация считывается дистанционно и передается на сервер, после чего систематизируется и анализируется.
Впервые RFID-решение ИМЦ концерна «Вега» было применено на форуме информационно-коммуникационных технологий Cisco Connect-2019, одном из крупнейших международных мероприятий IT-отрасли, состоявшемся 26–27 марта в Москве. Для фиксации перемещения посетителей на форуме было установлено 60 антенн и 13 считывателей, идентифицирующих до 1000 уникальных объектов в секунду на расстоянии до 10 м вне прямой видимости от считывающих устройств. Это дало возможность собрать точную информацию о посещаемости стендов и дискуссионных площадок, определить наиболее востребованные участниками темы и по ходу форума корректировать программу.
«Технология радиочастотной идентификации позволяет полностью автоматизировать контроль посетителей на массовых мероприятиях – время входа-выхода, контроль перемещений внутри площадки. Система может применяться в различных отраслях – от мониторинга передвижения пациентов, персонала и медоборудования в больницах до ритейла и контроля местонахождения работников и техники на строительных площадках или производствах», – рассказал генеральный директор ИМЦ концерна «Вега» Александр Кулиш.
Источник: пресс-служба Ростех
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