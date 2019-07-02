«Росэлектроника» показала первые VR-очки для военных
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Фото: Росэлектроника

Фото: Росэлектроника

Учебный комплекс создан на основе отечественного ПО

Холдинг Росэлектроника Госкорпорации Ростех представил на форуме «Армия-2019» комплекс учебно-тренировочных средств с первыми очками виртуальной реальности для военных. 

3D-очки позволяют работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Устройство интегрируется в комплекс учебно-тренировочных средств для обучения военных в едином информационном пространстве. Работая в 3D-пространстве, военнослужащий отрабатывает навыки для дальнейшей работы с реальной техникой. 

Комплекс учебно-тренировочных средств разработан специалистами АО «Рязанский радиозавод» холдинга «Росэлектроника» на основе отечественного программного обеспечения. Решение может применяться для визуализации не только виртуальной, но также дополненной и смешанной реальности.

Со следующего года мы готовы начать поставки комплекса с новым VR-оборудованием

– сообщил заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам АО «Рязанский радиозавод» Игорь Чернышов в ходе форума «Армия-2019». – «Для создания общей стационарной и полевой учебно-материальной базы был разработан комплект сопряжения виртуальных и реальных радиосетей. Он позволяет сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. Таким образом, половина обучаемых находится в реальных условиях, другие – в виртуальных».

Источник: Росэлектроника

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События: технологии
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