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Рогозин: «Роскосмос» доставку космонавтов на МКС с помощью SpaceX не обсуждает

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 11:39
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 11:39
1 мин
Kremlin Pool/Globallookpress.com
Kremlin Pool/Globallookpress.com

Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация ведет переговоры о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) при помощи космических кораблей Crew Dragon.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — ответил генеральный директор «Рокосмоса» на соответствующий вопрос у себя в Twitter.

Ранее Илон Маск заявил, что компания SpaceX готова оказать помощь российским космонавтам в их транспортировке на Международную космическую станцию на космическом корабле Crew Dragon. Он добавил, что не располагает какими-либо данными об этом соглашении.

Владимир Устименко сообщал 24 апреля, что «Роскосмос» ведет переговоры с NASA о таких полетах. Пресс-секретарь госкорпорации сказал, что у компаний нет графика переговоров и даты их окончания, пишут РИА «Новости».

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