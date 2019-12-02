Роботы в России. Газонокосильщик за дверью

Фактическая доля РФ в мировом рынке искусственного интеллекта (ИИ) и нейротехнологий составила в 2018 году 0,2%, и потенциально может увеличиться до 1,7% к 2024 году. Кроме того, доля ИИ в ВВП России будет составлять 0,8% в 2024 году и 3,6% в 2030 году. Об этом говорится в дорожной карте «Нейротехнологии и искусственный интеллект», разработанной Сбербанком и опубликованной на сайте Минкомсвязи РФ. Авторы связывают большое влияние искусственного интеллекта на экономическое развитие, в том числе с увеличением производства и продажи товаров и услуг, связанных с ИИ.

О том, как развивается рынок роботов в России, кто и для чего их использует ― рассказывает руководитель направления «Роботы» компании Unisaw Group Андрей Ляхов.

Почему интерес к роботам в России растет?

― Рост интереса к роботам ― тенденция не только российская, но и европейская. Хотя в Европе она выражена ярче, чем в России: по прогнозам производителей рынок роботов на 2021 год составит более 1 млн. штук. Это уже существенно, и, если бы не экономический кризис в России, рост рынка роботов был бы более значительным по отношению к тем результатам, которые мы имеем сейчас. Техника из года в год становится все более «умной» и доступной с точки зрения цены, набирает популярность. Рынок роботов действительно активно развивается, и мы видим в этом большой потенциал. В нашей стране рынок этой техники пока измеряется в сотнях. Для сравнения, в Германии в 2018 году реализовано более 260 тысяч штук. Понятно, что показатели продаж существенно зависят от благосостояния населения, от информированности, и от того, насколько широко представлено предложение по роботам в целом. Большинство наших покупателей, приобретавших роботов, впервые столкнулись с инновационной техникой именно за границей: когда там отдыхали, были в командировках. Они решаются на покупку, своими глазами увидев использование этих технологий.

Кому нужен робот?

― Роботы подходят тем, у кого нет возможности или желания по несколько часов в течение выходных ходить с газонокосилкой. Это оптимальное решение. Робот сам сделает газон идеальным без участия своего хозяина. В сезон активного роста травы робот косит ежедневно или один раз в два дня, благодаря чему газон становится более плотным, пружинистым и здоровым. Кошение травы с помощью робота, по сравнению с триммером, газонокосилкой или райдерами и тракторами, является более деликатным по отношению к газону. Робот срезает лишь верхнюю часть стебля травы (1-1,5 см). Она еще несколько раз измельчается ножом и остается на газоне в виде мульчи. Измельченная трава мелкой фракции на 80% состоит из влаги и на 20% ― из органики, она естественным образом увлажняет и подпитывает газон.

Робот для тех, кто любит тишину и свежий воздух. Ему не нужен бензин и масло. Единственный звук, который он создает ― звук скашиваемой ножом травы. Роботы очень экологичны: потребление энергии робота-газонокосилки такое же, как у обычной лампочки мощностью 60 Вт, и расходы на электроэнергию составляют менее 1000 рублей в год. Все, что нужно делать с роботом в течение сезона, это раз в неделю очищать деку.

Кто в основном покупает роботов? Любители гаджетов?

― Покупают те, кто любит современные девайсы. Эта категория покупателей всегда обращает внимание на инновационные технологии и дизайн изделия. Например, робот-газонокосилка в стиле болида Формулы-1. Есть косилка, которая сделана в дизайне ретро-автомобиля: с фальшрадиаторной решеткой и крыльями.

Еще одна группа покупателей газоносилок-роботов ― те, у кого уже был робот-пылесос для дома. После него люди понимают, что подобная техника доступна, что это далеко не дорогостоящие «игрушки», а эффективные помощники, освобождающие время своих владельцев. Нужно пылесосить? Этим занимается робот-пылесос. Нужно покосить газон? Этим занимается робот-газонокосилка. Нужно чистить бассейн? Есть робот для чистки бассейна.

Чем отличаются роботы-газонокосилки?

― Основное отличие ― в функционале.

Есть категория роботов, которые воспринимают ограниченную рабочую зону и осуществляют автоматическую подзарядку по кабелю периметра. Кабель идет либо в комплекте с роботом, либо приобретается отдельно.

Другой вид ― роботы, которые работают без кабеля. Такие встречаются реже.

Различаются роботы и по оснащенности датчиками дождя. Во время дождя робот прекращает кошение и уходит на зарядную станцию. Не потому, что боится воды. Это связано с качеством кошения: влажная скошенная трава налипает на внутреннюю деку, а после высыхания падает на газон в виде спрессованных брикетов, выжигая траву и оставляя желтые проплешины.

Еще стоит обратить внимание на тип и мощность аккумулятора. Аккумулятор не только один из самых дорогих компонентов робота ― от него напрямую зависит надежность робота. Чем мощнее аккумулятор, тем быстрее робот справляется с кошением ― достаточно выезжать на газон дважды в день (утром и вечером). В отличие от них роботы с маломощными аккумуляторами имеют принцип работы «час работаю, час заряжаюсь». Это приводит к тому, что на кошение газона робот будет выезжать около 10 раз в день и постоянно занимать газон.

Роботами можно управлять дистанционно?

― Да. Робот-газонокосилка больше похож на ноутбук с приводом на колеса и приводом на нож — это единственные элементы, взятые от обычной газонокосилки. Все остальное — аккумуляторы, платы, различные датчики. Производитель постоянно на связи с каждым роботом, оснащенным GSM-модулем: в процессе эксплуатации определяются точки, которые можно улучшить, и фабрики собирают данные, выпускают обновления. Обновления приходят в мобильное приложение, установленное на смартфоне владельца, и через Bluetooth устанавливаются на робота.

Отдельная история ― роботы с функцией GSM, внутрь которых встроена сим-карта. Такой машиной можно управлять с больших расстояний, например, запустить его перед выездом за город, и вас встретит запах свежескошенной травы. Доступ к роботу может быть у любого члена семьи, кто занесет в приложение серийный номер и введет пин-код.

Основное преимущество робота в том, что он освобождает время: не нужно тратить время на кошение газона, думать о том, как справляться со скошенной травой.