Риск развития рака можно определить по индексу массы тела
Индекс массы тела (ИМТ) и индекс формы тела (ИФТ) могут помочь в диагностике риска онкологических заболеваний. Такой метод был недавно предложен учеными из Университета Глазго и Ньюкаслского университета, рассказал хирург и онколог Иван Карасев, пишет «Российская газета».
По словам врача, ИМТ – показатель количества жировой ткани в организме человека в соответствии с ростом и весом. При измерении ИМТ жир в районе талии и живота считается самым опасным.
Что касается ИФТ, показатель учитывает возраст, пол, вес, рост, окружность талии. ИФТ – наиболее точный в оценке риска развития рака.
В ходе исследований было установлено, что люди с высоким ИМТ и ИФТ подвержены семи видам рака: матки, пищевода, печени, желудка, почек, кишечника, молочной железы, отметил Карасев.