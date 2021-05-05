Риск инсульта и заболеваний сердца вызван употреблением соли. В ВОЗ обеспокоены

Наука и медицина

Норма потребления соли у большинства людей превышена вдвое, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, предупредили представители женевской штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты напомнили гражданам о предельном уровне потребления соли – не более 5 граммов в сутки.

По статистике ВОЗ, около 3 миллионов человек умирают каждый год из-за болезней, возникающих от повышенного потребления соли.

Сокращение количества натрия в приеме пищи может предотвратить образование хронических болезней почек, печени, ожирения и рака желудка, отмечают эксперты.

«Нам необходимо, чтобы страны разработали политику по снижению потребления соли и предоставили людям информацию, необходимую для правильного выбора продуктов питания. Нам также необходимо, чтобы пищевая промышленность сократила содержание натрия в переработанных продуктах», – сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для информирования населения были опубликованы ориентиры содержания соли в хлебе, масле, чипсах, печенье, пицце, консервах и других продуктах питания.

Организация отметила, что из-за существующих различий в продуктах разных государств, «гармонизированные глобальные ориентиры» помогут странам устанавливать цели по сокращению потребления соли и будут побуждать пищевую промышленность к данным мерам.

К 2025 году планируется уменьшение показателей потребления соли на 30%, заключили специалисты.