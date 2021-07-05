РФПИ прояснил ситуацию с новыми побочными эффектами от «Спутника V»
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что исследования разработанной в России вакцины «Спутник V» новых побочных эффектов от использования препарата не выявили. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
Дмитриеву был задан вопрос, не было ли выявлено каких-либо новых побочных эффектов после начала массовой вакцинации «Спутником V».
Он ответил, что ничего подобного не было и «это очень хорошая новость».
Глава РФПИ подчеркнул, что препарат дал «абсолютно блестящие результаты». При этом они были получены не только внутри страны, но и «в большом количестве других стран».
Он добавил, что эффективность и безопасность российского препарата оценивается во множестве стран. Только в России он отлично зарекомендовал себя на миллионах россиян. То же самое можно сказать про другие страны, где уже насчитываются миллионы привитых и «подтверждена его абсолютная безопасность».
Глава РФПИ также отметил, что российская медицина нехватки «Спутника V» не испытывает, ежемесячно выпускается 30 млн доз препарата. По его словам, темпы производства обгоняют даже существующие ускоренные темпы вакцинации, передаёт «ТАСС».
Между тем, Минздрав РФ опроверг опасность испытаний вакцины «Спутник V» на подростках. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».