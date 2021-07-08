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Наука и медицина
Результативность 90%: ставропольские врачи пользуются уникальным методом в лечении туберкулеза
8 июля, 2021 20:07
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фото: pixabay
В ставропольском краевом противотуберкулезном диспансере медики начали применять уникальный метод в борьбе с туберкулезом. Это первое медучреждение на Северном Кавказе, где используют данный способ, сообщает ГТРК «Ставрополье».
По словам специалистов, метод заключается в клапанной бронхоблокации. Клапан способствует отхождению воздуха, мокроты, бронхиального содержимого из очага поражения при выдохе и кашле.
Однако в пораженные участки легких воздух обратно не поступает, в результате чего происходит вентиляция легких.
Отмечается, что эффективность лечения достигает до 90% больных туберкулезом.
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