Режим ЧС: в Японии зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом

Наука и медицина

В Японии рост числа новых случаев COVID-19 достиг рекордных значений. На данный момент в стране более 1200 человек находятся в тяжелом состоянии после заражения коронавирусной инфекцией.

Этот максимум в первой половине мая обновляется уже третий раз. 7 мая был 1131 тяжелый пациент, 11 мая - 1176.

Сейчас в Токио и пяти префектурах страны действует режим чрезвычайной ситуации. Ограничения до 31 мая введены в Осаке, Киото, Хёго, Фукуоке и Айти. С 16 мая режим ЧС расширяется еще на три префектуры: Хиросиму, Окаяму и Хоккайдо.

Общее число случаев инфицирования в стране по последним данным превысило 673 тыс., более 11,3 тыс. человек умерли, пишет «Московский комсомолец».