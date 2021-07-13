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Наука и медицина
Рекомендации по выбору качественной воды дал врач
13 июля, 2021 12:15
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фото: pixabay
Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как определить качество главного источника жизни – воды, пишут РИА Новости.
Дело в том, что из воды человек должен получать минералы и микроэлементы, поэтому дистиллированная вода не подходит. Содержание солей зависит от типа воды: столовая, лечебная или обычная, пояснил врач.
Ковальков отметил, что вода разных брендов отличается по качеству даже в разных регионах. Чтобы проверить свойства воды, необходимо купить несколько разных бутылок, убрать с них надписи и отвезти в санэпидемстанцию на технический анализ воды.
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Проверяли ли вы когда-нибудь магазинную воду из вашего региона в санэпидемстанции, чтобы убедиться в качестве?
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