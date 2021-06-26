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Наука и медицина
Регулятор из США официально зарегистрировал побочные эффекты от вакцины против ковида
26 июня, 2021 12:17
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Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Glooballookpress
Управление по санитарному контролю за продуктами и медикаментами Соединенных Штатов Америки добавило в список побочных эффектов препаратов от Pfizer и Moderna проблемы с сердцем.
В частности, в регуляторе отметили случаи миокардита (воспаление сердечной мышцы). По данным ведомства, на 300 млн доз, введенных на территории США, было зарегистрировано порядка 1.2 тысяч подобных случаев. Около 300 человек после введения препарата оказалось в больнице.
Как передает РБК, привившимся рекомендовано обратиться к врачу, в случае ощущения боли, трепетания в груди, учащенного пульса.
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