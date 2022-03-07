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Наука и медицина
Регистрация назальной вакцины от COVID может быть раньше срока
7 марта, 2022 09:44
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фото: pixabay
Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ имени Гамалеи, где разработали назальную вакцину от коронавируса, допустил, что регистрация данной вакцины может состояться раньше.
Как отметил специалист, 17 марта – установленный Минздравом срок. По результатам к этому времени будет написан отчёт о состоянии вакцинированных, а Минздрав решит будет ли регистрация. Вероятнее, зарегистрируют раньше, рассказал Гинцбург.
На данный момент 104 человека прошли вакцинацию назальным препаратом. Не было обнаружено осложнений и побочных реакций, пишут РИА Новости.
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