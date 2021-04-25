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«Реалистичнее все же ноябрь месяц»: ученый назвал дату окончания пандемии в России

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 17:27
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 17:27
1 мин
Viktor Chernov/Globallookpress.com
Viktor Chernov/Globallookpress.com

В России, по предварительному прогнозу, пандемия коронавируса пойдет на спад в ноябре. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», - считает ученый.

Пандемия пойдет на спад, когда мы все достигнем коллективного иммунитета, уверена и вице-премьер России Татьяна Голикова

В России масштабная вакцинация от коронавируса стартовала январе этого года. По последним данным, медики ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от коронавируса, передает телеканал 360.

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