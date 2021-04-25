Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
«Реалистичнее все же ноябрь месяц»: ученый назвал дату окончания пандемии в России
25 апреля, 2021 17:27
1 мин
1 мин
Viktor Chernov/Globallookpress.com
В России, по предварительному прогнозу, пандемия коронавируса пойдет на спад в ноябре. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Реалистичнее все же ноябрь месяц», - считает ученый.
Пандемия пойдет на спад, когда мы все достигнем коллективного иммунитета, уверена и вице-премьер России Татьяна Голикова
В России масштабная вакцинация от коронавируса стартовала январе этого года. По последним данным, медики ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от коронавируса, передает телеканал 360.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку