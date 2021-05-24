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Реабилитация после ковида: названы продукты

Елизавета Ивлева
24 мая, 2021 13:43
1 мин
Елизавета Ивлева
24 мая, 2021 13:43
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

После излечения коронавирусной инфекции людям необходимо употреблять полезные продукты для полного восстановления микрофлоры кишечника и укрепления иммунитета. Об этом передает индийская газета The Pioneer, сообщает Lenta.ru.

Диетолог Прити Тяги советует, во-первых, включать в рацион больше сложных углеводов, то есть цельнозерновых продуктов. Во-вторых, есть йогурты, бобовые, соленые огурцы и пить настой чайного гриба.

Завтрак необходимо обогащать омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами: тыквенные семечки и миндаль. Кроме того, грецкие орехи будут полезны из-за содержащегося в них цинка, селена, белка и витамина В, считает специалист.

Повременить с физическими и сложными умственными нагрузками, спать по 8-9 часов рекомендует доктор Рохини Патил. Вдобавок, лучше пить воду с семенами чиа и базиликом для восстановления водного баланса.

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