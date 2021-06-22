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Наука и медицина
Развеян популярный миф о количестве шагов в день для долголетия
22 июня, 2021 12:24
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фото: pixabay
Считалось, что для укрепления здоровья человеку нужно проходить десять тысяч шагов в день. Однако данных, доказывающих эффективность, нет, считает диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам врача, данный показатель стал популярным в 1964 году во время олимпийских игр в Токио: шагомер «Манпо-кей» означал десять тысяч по счетчику.
Однако существует исследование Гарвардской школы среди 16 000 человек, которое доказало, что более четырех тысяч шагов ежедневно способно снизить кардиоваскулярную смертность, отмечает Комиссарова.
Вопрос по теме:
По данным исследования Гарвардской школы ежедневное количество шагов для поддержания здоровья составляет более 4000 шагов. А как вы считаете, сколько шагов в день необходимо совершать человеку?
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