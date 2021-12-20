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Наука и медицина
Разработчики нашли способ увеличить защиту от «омикрона» в 83 раза
20 декабря, 2021 14:53
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Youtube/DW на русском
Бустерный укол вакциной американской биотехнологической компании Moderna значительно увеличивает защиту от южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». При этом повышенная доза дает большую защиту. Такие результаты показали предварительные исследования.
Согласно заявлению фармкомпании, бустерная прививка вакциной дозой в 50 микрограмм может усиливать защиту от «омикрона» в 37 раз.
Прививка двойной бустерной дозой «модерны» (100 микрограмм), по мнению экспертов, усилит защиту минимум в 83 раза, передаёт Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее ученые заявили, что южноафриканский штамм распространяется в легких медленнее других вариантов коронавируса. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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