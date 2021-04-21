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Разработчик «Спутника V» объяснил причину снижения антител к COVID-19

Артем Денисов
21 апреля, 2021 02:28
1 мин
Артем Денисов
21 апреля, 2021 02:28
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Если ввести человеку первый и второй компоненты вакцины против коронавируса «Спутник V» российского производства с промежутком в 14 дней, а не 21, как того требует инструкция, то уровень защитных антител к коронавирусу может оказаться ниже.

Об этом сообщил директор разработавшего препарат от COVID-19 НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбурга. По его словам, интервал в 21 день позволяет достичь максимального уровня антител.

Кроме того, промежуток между введением двух компонентов вакцины можно увеличить до 60 дней, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно о действиях вакцин Pfizer и «Спутник V» против южноафриканского штамма COVID.

Лидерство осталось за российским препаратом. «Спутник V» показал себя самой эффективной вакциной с точки зрения вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов.

Ранее по теме:  «Спутник» оказался сильнее самой известной вакцины в мире
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ТЕГИ
Здоровье
Коронавирус
Вакцина
Спутник V
Эпидеми
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