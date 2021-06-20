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Наука и медицина
Размером больше пирамиды Хеопса. К Земле приближается огромный астероид
20 июня, 2021 09:57
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NASA/Global Look Press
К Земле с огромной скоростью приближается гигантский астероид размером с пирамиду Хеопса, сообщили специалисты центра исследований объектов околоземного пространства NASA.
Астероид носит имя 441987 (2010 NY65) и был обнаружен летом 2010 года. С тех пор за ним ведется наблюдение, диаметр небесного тела составляет около 228 метров.
По данным ученых, астероид приблизится к Земле на максимальное расстояние в 5,8 млн км 25 июня, а скорость его полета составляет 13,35 км/с, или 13300 км/ч, пишет «Росбалт».
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