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Наука и медицина

Разлетевшаяся по Индии «черная плесень» оставляет людей без глаз

Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 12:13
1 мин
Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 12:13
1 мин
Ishant Chauhan/Keystone Press Agency/Globallookpress
Ishant Chauhan/Keystone Press Agency/Globallookpress

Огромное количество инфицированных «черной плесенью» жителей Индии лишается глаз. Врачам приходится удалять их, чтобы избежать попадания инфекции в мозг.

Как сообщается, на начальной стадии мукормикоз характеризуется насморком, легким онемением щек, распухшими глазами. Печальные последствия наступают если долгое время не обращаться к врачу.

Как передает «Росбалт», в одном лишь Нью-Дели зафиксировано около 200 больных страшным диагнозом. При этом, один или оба глаза приходится удалять до 60 процентам инфицированных.

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ТЕГИ
Индия
Коронавирус
Черная плесень
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