Разлетевшаяся по Индии «черная плесень» оставляет людей без глаз

Наука и медицина

Огромное количество инфицированных «черной плесенью» жителей Индии лишается глаз. Врачам приходится удалять их, чтобы избежать попадания инфекции в мозг.

Как сообщается, на начальной стадии мукормикоз характеризуется насморком, легким онемением щек, распухшими глазами. Печальные последствия наступают если долгое время не обращаться к врачу.

Как передает «Росбалт», в одном лишь Нью-Дели зафиксировано около 200 больных страшным диагнозом. При этом, один или оба глаза приходится удалять до 60 процентам инфицированных.