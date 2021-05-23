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Наука и медицина
Разлетевшаяся по Индии «черная плесень» оставляет людей без глаз
23 мая, 2021 12:13
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Ishant Chauhan/Keystone Press Agency/Globallookpress
Огромное количество инфицированных «черной плесенью» жителей Индии лишается глаз. Врачам приходится удалять их, чтобы избежать попадания инфекции в мозг.
Как сообщается, на начальной стадии мукормикоз характеризуется насморком, легким онемением щек, распухшими глазами. Печальные последствия наступают если долгое время не обращаться к врачу.
Как передает «Росбалт», в одном лишь Нью-Дели зафиксировано около 200 больных страшным диагнозом. При этом, один или оба глаза приходится удалять до 60 процентам инфицированных.
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