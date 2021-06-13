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Наука и медицина
Расслабляться не время. Анна Попова против смягчения коронавирусных мер
13 июня, 2021 15:45
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Российским властям и жителям страны сейчас нельзя расслабляться и отказываться от санитарных мер, считает главный санитарный врач РФ Анна Попова.
По ее словам, любое послабление и любой отказ могут привести к серьезному осложнению эпидемиологической ситуации.
Глава Роспотребнадзора заметила, что все меры, которые сейчас действуют, были выработаны тяжелом бою с пандемией.
Напомним, в Москве в субботу, 12 июня, было объявлено о введении дополнительных выходных дней до 19 июня и о новых ограничительных мерах в городе с сегодняшнего дня, пишет «Московский комсомолец».
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