Раскрыты раздражающие с утра желудок напитки

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал напитки, употребление которых может нанести вред голодному организму с утра, сообщает радио Sputnik.

По словам врача, всем без исключения рекомендуется пить воду натощак, а питье остальных напитков зависит от состояния здоровья, так как они могут раздражать желудок или поднимать уровень сахара в крови.

Гинзбург предупреждает, что, если слизистая оболочка желудка воспалена, кисломолочные продукты, употребленные натощак, могут вызывать боли. Следует помнить, что после приема пищи слизистая желудка лучше защищена.

«При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком», – добавил врач.

Напитки, выпитые натощак, быстро всасываются организмом, напоминает диетолог. Даже при здоровом состоянии желудочно-кишечного тракта не стоит начинать день с приема соков, компотов или газированных напитков. Это может спровоцировать резкий скачок сахара в крови и вскоре нарушить обмен веществ, отмечает специалист.

«Современные соки мало того, что очень раздражают желудок, фруктовые соки еще и сладкие, хотя сейчас и в овощные добавляют сахар. Получается, что сок – это далеко не полезный напиток, особенно натощак», – рассказал Гинзбург.

Также специалист напомнил о вреде употребления алкоголя на голодный желудок.