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Наука и медицина
Раскрыт необычный симптом высокого сахара
4 марта, 2022 13:51
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фото: pixabay
Эндокринолог высшей категории Евгения Степанова рассказала, что можно узнать о сахарном диабете на приёме у офтальмолога.
По ее словам, пациент приходит с жалобой на ощущение рези или «песка» в глазах, не догадываясь о диабете. Однако повышенный сахар в крови может провоцировать ухудшение зрения, вызывать нарушения сетчатки глаза.
Среди других симптомов специалист назвала ощущение жажду и сухости во рту, быструю утомляемость, чувство голода, набор веса и частое мочеиспускание, передаёт KP.Ru.
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