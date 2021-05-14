Ранее считавшуюся маловероятной версию начала пандемии признали ученые

Наука и медицина

Ученые признали, что существуют две вероятные версии начала пандемии коронавируса. Они описаны в официальном письме, опубликованном в научном журнале Science.

Ученые считают, что COVID-19 возник в результате зооноза или при утечке из лаборатории, пишет Lenta.ru. Исследователи призывают сделать все возможное для установления настоящей причины вспышки.

Ранее в Китае работала миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалистам предоставили данные, на основе которых они сделали вывод, что передача вируса от животных к человеку через промежуточного хозяина - наиболее возможная версия начала пандемии. Сценарий с утечкой из лаборатории посчитали маловероятным.

В марте ВОЗ перечислила четыре сценария возникновения коронавируса.