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Рахул Ганди: Индии грозит коллапс и вымирание из-за коронавируса

Сергей Михневич
8 мая, 2021 13:30
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 13:30
1 мин
Flickr
Flickr

Индии грозит коллапс и вымирание, если в ближайшее время не получится урегулировать ситуацию со взрывной заболеваемостью COVID. Об этом заявил индийский политик Рахул Ганди, внук бывшей премьер-министра Индиры Ганди.

Он считает, что вслед за Индией смертоносная волна новых штаммов коронавируса грозит и остальному миру. Политик обратился к властям с просьбой ускорить вакцинацию и ввести локдаун.

«В Индии живет каждый шестой человек на планете. Пандемия продемонстрировала, что размеры нашей страны, генетическое разнообразие и сложность делают Индию благодатной почвой для быстрой мутации вируса», — написал он.

Накануне в стране выявили 414 тысяч новых случаев заболевания и примерно 4 тысяч смертей. По числу заболевших COVID Индия вышла на второе место в мире – 21 миллион зараженных. Умерли почти 240 тысяч пациентов, пишет «Лента.ру».

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