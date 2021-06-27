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Наука и медицина
Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17» установлена на стартовый комплекс
27 июня, 2021 09:26
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Roscosmos/Global Look Press
На Байконуре на стартовый комплекс вывезли ракету «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС 17», сообщает Роскосмос.
Планируется, что запуск ракеты состоится 30 июня, сейчас по стандартному графику специалисты проводят подготовительные работы.
«В соответствии с решением государственной комиссии 27 июня ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки номер 31», - говорится на сайте госкорпорации.
По словам специалистов Роскосмоса, главной задачей является вывод на орбиту ракетой «Союз-2.1а» грузового корабля «Прогресс МС-17», пишет ФАН.
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