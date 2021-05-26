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Пульмонолог Авдеев: переливание плазмы в лечении COVID-19 недостаточно эффективно
26 мая, 2021 17:45
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фото: pixabay
Результаты новых исследований показали, что антиковидная плазма не имеет высокую эффективность в лечении пациентов с COVID-19, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Отмечается, что в первую волну пандемии переливание плазмы человека, переболевшего коронавирусом, считали возможным методом лечения. Однако новые сведения ставят это под сомнение.
«Сегодня не совсем все ясно, и связано это с тем, что мы получили данные крупных исследований, которые чаще всего, к сожалению, в настоящее время демонстрируют, что эта терапия не очень эффективна», – передают РИА Новости слова Сергея Авдеева.
Авдеев добавил, что специалисты продолжают изучать данную область.
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