«Протон-М» вывела на орбиту новый спутник
«Протон-М» вывела на орбиту новый спутник

«Ямал-601» стал самым мощным российским телекоммуникационным спутником

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», стартовавшая с космодрома Байконур вчера вечером в 20:42 по московскому времени, успешно вывела на целевую орбиту телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601».

Проект «Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в Российской Федерации. Выведенный космический аппарат стал самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке.

Пуск и полет ракеты-носителя, а также разгонного блока прошли без замечаний. Отделение космического аппарата от «Бриза» произошло утром 31 мая в расчетное время — приблизительно через 9 часов после старта ракеты. Стартовая масса спутника, изготовленного французским подразделением компании Thales Alenia Space (TASF), составляла свыше пяти тонн. 

«Ямал-601» заменит на орбите спутник «Ямал-202» в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, «Ямал-601» предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне. 

Запуск спутника «Ямал-601» — ещё один практический результат нашего сотрудничества с «Газпром космические системы». Мы готовы запускать больше космических аппаратов с помощью ракет «Протон-М» и «Ангара» для развития спутниковой связи на территории России. До конца года планируем еще не менее пяти пусков ракеты-носителя «Протон-М» с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой

 — сказал Алексей Варочко, генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 

Источник: Роскосмос

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