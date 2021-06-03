Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Простой секрет: начать утро со стакана теплой воды
3 июня, 2021 11:44
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Ежедневно начинать свой день со стакана теплой воды сразу после пробуждения (натощак) – элементарная полезная привычка, которая благоприятно скажется на здоровье, рассказала эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова, пишут РИА Новости.
По ее словам, следует пить воду температурой 40 градусов, так как внутри организма человека обычно плюс 38 градусов, и вода комнатной температуры будет казаться организму прохладной.
«Попадая на мускулатуру пищеварительной системы, происходит небольшой спазм – чем холоднее вода, тем спазм сильнее. Особенно уязвимы тут протоки желчного пузыря: они сами по себе небольшие, и им достаточно совсем легкого спазма, чтобы перекрыть желчь на какое-то время», — отметила эндокринолог.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку