Просочившаяся заявка на грант раскрыла планы США и Китая создать новый коронавирус в 2018 году
Просочившаяся заявка на грант, поданная в 2018 году в Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, раскрыла планы китайских и американских ученых создать новый коронавирус до пандемии. В ней описан такой метод, который привел бы к созданию вируса без явного предка в природе.
Об этом пишет Daily Mail. По его данным, заявка оказалась предметом гласности в прошлом месяце.
Эксперт Всемирной организации здравоохранения, попросивший не называть его имени, сказал The Telegraph, что применение описанного в ней метода могло объяснить, почему в природе нет близкого совпадения для COVID-19.
Ближайший вирус - штамм Banal-52 - совпадает на 96,8% генома коронавируса. Прмых предков, совпадающих на 99,98%, нет.
Заявку на финансирование отклонили, а базу данных вирусов в уханьском институте вирусологии отключили. Это закрыло возможность проверить, над чем работают ученые.
Напомним, китайцы отрицают создание COVID-19 в лаборатории.