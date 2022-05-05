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Наука и медицина
Проблема не в сердце: врач описал напоминающий одышку симптом
5 мая, 2022 12:40
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фото: pixabay
Сердечно-сосудистые заболевания характеризуются дискомфортом в груди и одышкой, однако признак неспособности вздохнуть воздух полной грудью может говорить о другом, считает кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Как объяснил врач, одышка может возникать при ходьбе в горку или другой физической нагрузке. Ощущение того, что человек не может сделать вдох полной грудью, не означает одышку. Это может быть связано с неврологическими проблемами.
Специалист добавил, что неприятное ощущение может быть вызвано неудобной позой для сна, маленькой активностью в течение дня, стрессом или курением, пишет «Российская газета».
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