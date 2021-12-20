Признание NASA: Американцам не достичь Луны и Марса без помощи России
На Луну и Марс астронавты США смогут полететь только в сотрудничестве с Россией. Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя руководителя американской программы научных исследований на борту Международной космической станции Боб Демпси.
По его словам, российские космонавты совместно с астронавтами NASA продолжают поддерживать сотрудничество на борту МКС. Он также отметил, что россияне и американцы периодически «обмениваются оборудованием» во время проведения различных научных экспериментов на борту станции.
Демпси подтвердил, что планируются полёты на Луну и Марс, и без тесного сотрудничества с «Роскосмосом» агентство NASA «никоим образом не сможет осуществить их».
Американское космическое агентство продолжит сотрудничество с российской стороной «по мере того, как продолжает работать МКС, когда бы она ни прекратила существование», заявил специалист NASA в беседе с корреспондентом «ТАСС».