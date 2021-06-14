Признаки деменции: что указывает на раннее развитие слабоумия
Деменция может проявиться уже в возрасте 40 лет. Ученые из британской благотворительной организации Alzheimer's Research назвали пять признаков, пишет Daily Express.
В ходе исследований, специалисты обнаружили, что раннее развитие болезни Альцгеймера начинается из-за наличия аномальных белков в мозгу. В таком случае пациент сталкивается с проблемами со зрением: затрудненная оценка расстояния, скорости и распознавание объектов.
Второй симптом – афазия. Пациент имеет сложности в выражении мыслей и поиске слов, возможна полная утрата речи.
Изменения личности и поведения, проявляющиеся в плохом настроении, раздражительности, потере уверенности и интереса, также указывают на нарушения.
Следующим признаком является потеря чувства места и времени. Кроме того, потеря памяти также свидетельствует о деменции.