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Наука и медицина
Привившимся от COVID-19 россиянам рекомендуют отказаться от загара
24 июня, 2021 06:56
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фото: pixabay
Завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова предупредила, что нельзя загорать и долго присутствовать на открытом солнце в период вакцинации от коронавирусной инфекции. Дело в том, что солнечные лучи могут ослабить клеточное звено иммунитета, передаёт ТАСС.
На протяжении трёх дней после инъекции следует находиться дома и пить необходимое количество воды, отметила специалист.
Волчкова добавила, что при ухудшении состояния и появлении побочных эффектов после вакцинации можно принять парацетамол, в серьезных случаях – прийти на приём к врачу.
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Повлияет ли на ваше решение вакцинироваться тот факт, что врачи не рекомендуют загорать и долго находиться на солнце на протяжении всего периода вакцинации?
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