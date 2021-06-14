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Наука и медицина
«Прибрать» мозг от «шлаков»: доктор Мясников назвал способ
14 июня, 2021 13:37
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фото: pixabay
Очистить головной мозг от «зашлакованности» поможет хороший сон, считает врач и телеведущий Александр Мясников, передают РИА Новости.
По его словам, проведенные исследования доказывают «очистительный» эффект сна. Эксперимент проводился на двух группах добровольцев: у которых был крепкий сон и которым не давали спать. В результате было обнаружено, что водорастворимые метаболиты выводились из паренхимы головного мозга гораздо лучше у тех, кто спал.
Медик заключил, что исследуемая тема «может объяснить, почему недосып ведет ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга».
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