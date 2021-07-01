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Наука и медицина
Препарат от коронавируса «МИР-19» планируют выпустить к концу лета
1 июля, 2021 16:47
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фото: pixabay
Специалисты «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА, занимающиеся разработкой препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19», сообщили о клинических испытаниях, в результате которых выход лекарства планируется осуществить в конце лета, пишут РИА Новости.
Отмечается, что при первой фазе исследований у добровольцев, не имеющих заболевание, не было обнаружено побочных эффектов от ингаляционного введения лекарства. В ходе второй фазы, начавшейся в мае, специалисты определяют действенность препарата на пациентах, болеющих коронавирусом.
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Препарат «Мир-19» уменьшает количество коронавируса в клетках, утверждают ученые. Как вы считаете, сколько времени должно пройти, чтобы препарат доказал свою эффективность?
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