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Наука и медицина
Предвестник инфаркта: медики British Heart Foundation указали на боли
12 июля, 2021 13:22
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фото: pixabay
Эксперты на портале British Heart Foundation рассказали, что чувствуют пациенты перед сердечным приступом, но не обращают на это внимание, передают РИА Новости.
По словам специалистов, боль в груди является частым симптомом инфаркта. Она может возникнуть внезапно и усиливаться, распространяться на руки, спину, шею или челюсть, а также возникнуть вместе с отдышкой и ухудшением общего самочувствия.
В других случаях боль в груди может быть связана со стенокардией, несварением желудка и мышечным напряжением.
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