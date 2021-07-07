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Наука и медицина
«Предвакционную диету» для выработки антител назвали эксперты
7 июля, 2021 13:26
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фото: pixabay
Питание до прививки от коронавируса и после может оказать защитный эффект, позволяя выработать больше антител, пишут «Известия».
По словам специалистов, наиболее важно за 3-4 дня сократить количество сахаросодержащей и жирной еды, фастфуда. Это касается и продуктов с большим содержанием консервантов, так как они могут обладать иммуносупрессивным эффектом.
Для иммунного ответа рекомендуется включить в рацион богатые пробиотиками продукты, сухофрукты, бобовые, зерновой хлеб и не забывать о поддержании уровня витамина Е и железа.
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