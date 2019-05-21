ОДК представила новейший вертолётный двигатель
ОДК представила новейший вертолётный двигатель

Он будет использоваться на гражданских вертолётах Ка-32

Объединённая двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) на ХII международной выставке вертолётной индустрии HeliRussia 2019 17 мая впервые представила вертолётный турбовальный двигатель ВК-2500ПС-02, предназначенный для российского гражданского вертолёта Ка-32.

ВК-2500ПС-02 предназначен для модернизации силовой установки вертолетов Ка-32. Его применение позволит серьезно повысить эксплуатационные качества вертолёта, в том числе — надежность при работе с внешней подвеской.

Семейство двигателей ВК-2500ПС (разработчик — санкт-петербургское АО «ОДК-Климов») является дальнейшим развитием двигателя ВК-2500 и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. В нём используется современная цифровая электронная система управления и контроля с обратной связью типа FADEC БАРК-6В-7С.

В 2016 г. успешно прошел сертификационные испытания двигатель ВК-2500ПС-03. Он применяется в составе силовой установки новейшего вертолёта Ми-171А2, однако учитывая его полную взаимозаменяемость с двигателями семейства предыдущих поколений (ВК-2500, ТВ3-117) может быть установлен на вертолёты типа Ми-8МТВ (АМТ), Ми-17, Ми-171, Ми-172 с минимальными доработками. Двигатель ВК-2500ПС-03 в составе силовой установки вертолёта Ми-171А2 в конце 2018 г. принимал участие в демотуре холдинга АО «Вертолёты России» по странам Юго-Восточной Азии — Китаю, Тайланду, Малайзии, Вьетнаму, Камбодже.

В двигателях семейства ВК-2500ПС реализована противопомпажная защита, исключающая возможность отказа двигателя из-за мощных потоков воздуха, снижения атмосферного давления в условиях жаркого высокогорного климата, сильного бокового ветра при взлете и т.д. При этом решающее значение для эксплуатантов имеет возможность управлять ресурсом двигателя в зависимости от конкретных условий эксплуатации вместо существовавшего ранее усреднённого подхода к оценке ресурса. Это позволяет избежать ненужных затрат на ресурсные работы, если двигатель эксплуатировался в щадящем режиме, и, напротив, сделает возможным досрочное получение сервисного обслуживания, если условия эксплуатации были близки к экстремальным. Межремонтный ресурс двигателя увеличен, чем у его предшественников, назначенный ресурс планируется увеличить до 12 тыс. часов.

ОДК-Климов рассчитывает подтвердить сертификат типа двигателя ВК-2500ПС-03 в Индии, Южной Корее, Бразилии, Колумбии.

Благодаря разработке двигателя ВК-2500ПС-03 ОДК-Климов стало победителем в номинации «За освоение выпуска продукции гражданского назначения (конверсия)» в конкурсе на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга — почётного знака «Сделано в Петербурге» по итогам 2018 г.

Источник: пресс-служба АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

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События: технологии
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