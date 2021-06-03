Предотвратить неизбежное: наследственный рак смогут предупреждать
В России создают программы по своевременному выявлению наследственных онкологических заболеваний. Об этом рассказала в беседе с «Российской газетой» заместитель медицинского директора компании EVOGEN, специализирующейся на полногеномных исследованиях, Олеся Сагайдак.
Речь идет об исследовании всей последовательности ДНК человека – полногеномном секвенировании ДНК. В рамках всероссийского пилотного проекта компания проведет анализ более 1000 пациентов, имеющих онкологические заболевания.
По словам специалиста, исследование проводится по анализу крови из вены, что поможет выявить опухолевые синдромы, передающиеся по наследству.
Поскольку рак имеет наследственную природу и часто наблюдается у членов одной семьи, ключевое внимание проекта сконцентрировано на родственниках, которые не догадываются о рисках заболевания.
«Мы выявляем наследственный опухолевый синдром у человека и сразу вызываем его родственников, проводим их генетическое исследование. Эти люди сейчас даже не в поле зрения здравоохранения. Мы рассчитываем, что в дальнейшем в большинстве случаях онкологию можно будет предупреждать», – уточнила Сагайдак.