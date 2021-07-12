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Наука и медицина
Правительство Москвы облегчило жизнь опекуна и попечителям детей
12 июля, 2021 11:55
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова/Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Опекуны и попечители проживающих в Москве детей получили доступ к медкартам детей и возможность прикреплять их к медицинским учреждениям.
Ранее подобной правом обладали только родители. Для начала необходимо подтвердить законные права опекуна или попечителя на сайте mos.ru.
О новой возможности, как сообщает РБК, рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
Ключевым условием для использования возможности также является наличие московского полиса. Сайт проверит все поданные документы в автоматическом режиме за 24 часа.
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