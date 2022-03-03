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Наука и медицина
Правильное использование наушников сохранит здоровье ушей
3 марта, 2022 14:55
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фото: pixabay
Предотвратить развитие заболеваний органа слуха можно благодаря определённым правилам по использованию наушников, отметил завкафедрой оториноларингологии, профессор ОмГМУ Юрий Кротов.
Нарушение волосковых клеток улитки и слухового нерва может возникнуть при большой силе звука. Рекомендуемый порог – 75 дБ. Тональность и импульсивность звука также влияет на слух. Частота звука должна составлять от 500 до 2000 Гц.
Специалист добавил, что людям, которые работают в среде громких звуков, во избежании акустической травмы нужно применять звукозащитные средства, пишет «Российская газета».
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