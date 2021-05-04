Пожилых россиян начнут вакцинировать от коронавируса перед выпиской из больниц

Наука и медицина

Госпитализированных пациентов, которые находятся в группе риска по коронавирусу, стоит вакцинировать перед выпиской из больницы. С таким предложением в ходе совещания по вопросам борьбы с COVID-19 и организации медпомощи в период нерабочих дней выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что главным приоритетом для системы здравоохранения страны являются пожилые россияне и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Министр считает, что для этих граждан процесс прохождения вакцинации от коронавируса нужно сделать максимально удобным.

«Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения», — предложил Мурашко.

Он подчеркнул, что выполняться такая вакцинация должна только на добровольной основе.

Для получения второго компонента вакцины пациентам предлагается обращаться не в больницу, где была поставлен первая прививка, а в поликлинику по месту жительства, передаёт телеканал «360».