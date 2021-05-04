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Пожилых россиян начнут вакцинировать от коронавируса перед выпиской из больниц

Антон Мельников
4 мая, 2021 20:57
2 мин
Антон Мельников
4 мая, 2021 20:57
2 мин
roszdravnadzor.ru/via Global Look Press
roszdravnadzor.ru/via Global Look Press

Госпитализированных пациентов, которые находятся в группе риска по коронавирусу, стоит вакцинировать перед выпиской из больницы. С таким предложением в ходе совещания по вопросам борьбы с COVID-19 и организации медпомощи в период нерабочих дней выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что главным приоритетом для системы здравоохранения страны являются пожилые россияне и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Министр считает, что для этих граждан процесс прохождения вакцинации от коронавируса нужно сделать максимально удобным.

«Например, следует проводить вакцинацию перед выпиской пациентов из группы риска со стационарного лечения», — предложил Мурашко.

Он подчеркнул, что выполняться такая вакцинация должна только на добровольной основе.

Для получения второго компонента вакцины пациентам предлагается обращаться не в больницу, где была поставлен первая прививка, а в поликлинику по месту жительства, передаёт телеканал «360».

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ТЕГИ
Минздрав
Коронавирус
Михаил Мурашко
Вакцинация
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